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05.10.2020  16:19   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП - на пешеходном переходе погибла женщина (ГУНП)

Суд арестовал водителя, который насмерть сбил женщину в Дергачевском районе, на 60 суток с правом внесения залога.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 1 октября 2020 года около 06:00 по улице Сумской путь в селе Двуречный кут на автомобильной дороге «Сумы-Харьков».
 
Автомобиль ВАЗ-2109 сбил 44-летнюю женщину, когда она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
В результате аварии женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.
 
На даний час следователем управления ГУНП в Харківській області  проводиться досудебное расследование.
 
Свидетелей и очевидцев данной аварии просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, вул. Маяковского, 22, к следователю Клочко Станиславу Богдановичу или по телефону: 093-000-16-01.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск, дтп, харьков, смерть
 
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