05.10.2020 16:19

Внимание! Розыск очевидцев ДТП - на пешеходном переходе погибла женщина (ГУНП)

Суд арестовал водителя, который насмерть сбил женщину в Дергачевском районе, на 60 суток с правом внесения залога.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 1 октября 2020 года около 06:00 по улице Сумской путь в селе Двуречный кут на автомобильной дороге «Сумы-Харьков».

Автомобиль ВАЗ-2109 сбил 44-летнюю женщину, когда она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.

На даний час следователем управления ГУНП в Харківській області проводиться досудебное расследование.

Свидетелей и очевидцев данной аварии просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, вул. Маяковского, 22, к следователю Клочко Станиславу Богдановичу или по телефону: 093-000-16-01.