Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Слобожанщине судебные охранники совместно с силовиками совершенствовали учились противодействовать радикалам во время судебного заседания
05.10.2020  17:25   

ФОТО: На Слобожанщине судебные охранники совместно с силовиками совершенствовали учились противодействовать радикалам во время судебного заседания

На базе Харьковского апелляционного суда прошли совместные практические занятия с привлечением подразделений Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области, Главного управления Национальной полиции Украины, Национальной Гвардии Украины.


ФОТО: На Слобожанщине судебные охранники совместно с силовиками совершенствовали учились противодействовать радикалам во время судебного заседания

Тема занятий «Организация совместных действий судебной стражи, дежурного подразделения воинской части НГУ с нарядом УСН и усиление НПУ во время обострения обстановки в судебном учреждении».

Участники занятий, которые были максимально приближены к реальным условиям, в полной экипировке отработали алгоритм действий при нештатных ситуаций при проведении судебного заседания.

Подводя итоги занятий, заместитель начальника Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области полковник Службы судебной охраны Александр Волобуев отметил, что подобные практические занятия будут проводиться и в дальнейшем чтобы повысить уровень эффективности совместных действий, взаимодействия и слаженной командной работы.

 

Тэги:  радикалы, харьков, суд, срыв, националисты, бесчинства
 
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