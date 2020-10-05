05.10.2020 17:25

ФОТО: На Слобожанщине судебные охранники совместно с силовиками совершенствовали учились противодействовать радикалам во время судебного заседания

На базе Харьковского апелляционного суда прошли совместные практические занятия с привлечением подразделений Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области, Главного управления Национальной полиции Украины, Национальной Гвардии Украины.



ФОТО: На Слобожанщине судебные охранники совместно с силовиками совершенствовали учились противодействовать радикалам во время судебного заседания



Тема занятий «Организация совместных действий судебной стражи, дежурного подразделения воинской части НГУ с нарядом УСН и усиление НПУ во время обострения обстановки в судебном учреждении».

Участники занятий, которые были максимально приближены к реальным условиям, в полной экипировке отработали алгоритм действий при нештатных ситуаций при проведении судебного заседания.

Подводя итоги занятий, заместитель начальника Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области полковник Службы судебной охраны Александр Волобуев отметил, что подобные практические занятия будут проводиться и в дальнейшем чтобы повысить уровень эффективности совместных действий, взаимодействия и слаженной командной работы.