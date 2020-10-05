ФОТО: На Слобожанщине судебные охранники совместно с силовиками совершенствовали учились противодействовать радикалам во время судебного заседания

На базе Харьковского апелляционного суда прошли совместные практические занятия с привлечением подразделений Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области, Главного управления Национальной полиции Украины, Национальной Гвардии Украины.
Тема занятий «Организация совместных действий судебной стражи, дежурного подразделения воинской части НГУ с нарядом УСН и усиление НПУ во время обострения обстановки в судебном учреждении».
Участники занятий, которые были максимально приближены к реальным условиям, в полной экипировке отработали алгоритм действий при нештатных ситуаций при проведении судебного заседания.
Подводя итоги занятий, заместитель начальника Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области полковник Службы судебной охраны Александр Волобуев отметил, что подобные практические занятия будут проводиться и в дальнейшем чтобы повысить уровень эффективности совместных действий, взаимодействия и слаженной командной работы.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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