Фото: На Харьковщине таможенники задержали гражданина, который вез в электропечи 350 граммов метадона (ГПСУ)

В Харьковской области служебная собака таможни обнаружил наркотики в электропечи, которую через Харьков вывозили в Россию из Одессы.
Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни, 4 октября в таможенном пункте пропуска "Гоптовка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы по ориентировке СБУ в Запорожской области во время таможенно-пограничного досмотра было обнаружено мужчину, который перемещал наркотическое вещество, по внешним признакам похожее на "метадон", весом около 350 грамм.
Легковой автомобиль под управлением гражданина Украины направлялся из Одессы в РФ через зону таможенного контроля пункта пропуска "Гоптовка". При проведении письменного декларирования гражданин заявил об отсутствии каких-либо оружия, боеприпасов и наркотических веществ, которые запрещены к перемещению через таможенную границу Украины.
Однако при осмотре багажного отделения автомобиля служебная собака Слобожанской таможни Гостаможслужбы Ив Сен Лоран, натренированная на поиск наркотических веществ, сработал на картонную коробку с надписью "Печь электрическая" SATURN ", находившейся в багажнике авто.
При проведении досмотра вещей гражданина с привлечением технических средств таможенного контроля внутри конструкционных полостей электропечи "SATURN" было обнаружено прозрачный пакет с упаковками из красного полиэтилена, наполненные веществом белого цвета. Приблизительный вес брутто - 350 грамм.
По словам мужчины, данное картонную коробку с надписью он взял с собой по просьбе третьего лица в городе Одесса.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
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