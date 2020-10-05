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05.10.2020  12:13   

Под Харьковом горели сухостой и лесничества (ГСЧС)

Пироманы не унимаются - за минувшие сутки харьковские спасатели ликвидировали 33 пожара на открытых территориях.


://kh.dsns.gov.ua

4 октября на номер "101" поступило 33 сообщений в сутки о возгорании сухостоев на открытых территориях Харьковщины. 

Общая площадь этих пожаров составила более 17 га. 

Подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслие граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. 

Каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров на открытых территориях. Так, в качестве примера, пожар сухостоя и пожнивных остатков на поле в селе Вербовка, Балаклейский район едва на нанес ущерб лесополосе. Только благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось за час потушить огонь, бушевавшего на площади 2 га. Самый большой по площади пожар сухостоя разбушевался в 12:35 возле села Земляной Яр в Волчанском районе. Площадь горящей травы составила до 10 га. Пожарным в 16:34 огонь удалось потушить.

По данным оперативной сводки ХОГА в 11:55 поступила информация о возгорании на площади 0,02 га на территории Малиновского лесничества (ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство", Чугуевский район). В 13:55 пожар был ликвидирован.

В 15:37 поступила информация о пожаре в Малиновском лесничестве на территории Волчанского района (ГП "Волчанское лесное хозяйство»). Площадь вызова пожара составила 0,6 га. В 16:23 возгорание было ликвидировано.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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