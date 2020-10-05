Под Харьковом горели сухостой и лесничества (ГСЧС)

Пироманы не унимаются - за минувшие сутки харьковские спасатели ликвидировали 33 пожара на открытых территориях.
4 октября на номер "101" поступило 33 сообщений в сутки о возгорании сухостоев на открытых территориях Харьковщины.
Общая площадь этих пожаров составила более 17 га.
Подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслие граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.
Каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров на открытых территориях. Так, в качестве примера, пожар сухостоя и пожнивных остатков на поле в селе Вербовка, Балаклейский район едва на нанес ущерб лесополосе. Только благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось за час потушить огонь, бушевавшего на площади 2 га. Самый большой по площади пожар сухостоя разбушевался в 12:35 возле села Земляной Яр в Волчанском районе. Площадь горящей травы составила до 10 га. Пожарным в 16:34 огонь удалось потушить.
По данным оперативной сводки ХОГА в 11:55 поступила информация о возгорании на площади 0,02 га на территории Малиновского лесничества (ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство", Чугуевский район). В 13:55 пожар был ликвидирован.
В 15:37 поступила информация о пожаре в Малиновском лесничестве на территории Волчанского района (ГП "Волчанское лесное хозяйство»). Площадь вызова пожара составила 0,6 га. В 16:23 возгорание было ликвидировано.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
влажность:
давление:
ветер: