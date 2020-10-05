05.10.2020 10:38

ДТП: на киевской трассе легковушки вылетели в кювет (Патрульная полиция)

Авария произошла около полуночи возле поворота к санаторию «Роща».



// Патрульная полиция

4 сентября около 23:40 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на окружной дороге (Киевская трасса, недалеко поворота на с. "Роща").



Участниками столкновения стали автомобили Nissan и Audi.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Nissan.

По предварительной информации водитель автомобиля Audi оставил место аварии до приезда патрульных.



Обстоятельства происшествия устанавливала слоедственно-оперативная группа.