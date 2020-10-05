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05.10.2020  10:38   

ДТП: на киевской трассе легковушки вылетели в кювет (Патрульная полиция)

Авария произошла около полуночи возле поворота к санаторию «Роща».


// Патрульная полиция

4 сентября около 23:40 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на окружной дороге (Киевская трасса, недалеко поворота на с. "Роща").

Участниками столкновения стали автомобили Nissan и Audi.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Nissan.

По предварительной информации водитель автомобиля Audi оставил место аварии до приезда патрульных.

Обстоятельства происшествия устанавливала слоедственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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