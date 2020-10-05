ДТП: на киевской трассе легковушки вылетели в кювет (Патрульная полиция)

Авария произошла около полуночи возле поворота к санаторию «Роща».
4 сентября около 23:40 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на окружной дороге (Киевская трасса, недалеко поворота на с. "Роща").
Участниками столкновения стали автомобили Nissan и Audi.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Nissan.
По предварительной информации водитель автомобиля Audi оставил место аварии до приезда патрульных.
Обстоятельства происшествия устанавливала слоедственно-оперативная группа.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
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Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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