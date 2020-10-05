ФОТО: ДТП на Коммунальной: мотоциклист пострадал в столкновении с «Волгой» (Telegram)

Авария произошла вечером воскресенья.
По словам очевидцев, авария произошла вечером на пр.Героев Сталинграда, в районе Коммунальной.
«Мотоциклист живой, находится в карете скорой помощи», – прокомментировал фото телеграм-канал Типичное ХТЗ.
Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
влажность:
давление:
ветер: