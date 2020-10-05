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05.10.2020  09:49   

ФОТО: ДТП на Коммунальной: мотоциклист пострадал в столкновении с «Волгой» (Telegram)

Авария произошла вечером воскресенья.


// Telegram

По словам очевидцев, авария произошла вечером на пр.Героев Сталинграда, в районе Коммунальной.

«Мотоциклист живой, находится в карете скорой помощи», – прокомментировал фото телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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