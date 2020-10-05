ДТП: На Салтовке сбили пешехода (Патрульная полиция)

Авария произошла вечером 2 октября.
Около десяти часов вечера на улице Валентиновской, 38 водитель ВАЗ-21101 автомобиля совершил наезд на пешехода-мужчину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пострадавшего бригадой скорой госпитализировали в больницу.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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