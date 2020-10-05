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05.10.2020  09:30   

ДТП: На Салтовке сбили пешехода (Патрульная полиция)

Авария произошла вечером 2 октября.


// Патрульная полиция

Около десяти часов вечера на улице Валентиновской, 38 водитель ВАЗ-21101 автомобиля совершил наезд на пешехода-мужчину, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавшего бригадой скорой госпитализировали в больницу.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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