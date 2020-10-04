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04.10.2020  16:23   

Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым (МВС)

Видимых признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было.


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С сообщением об исчезновении 59-летнего жителя села Базалеевка в Чугуевский отдел полиции 28 сентября обратилась его жена. По ее словам, мужчина 25 сентября поехал в город Чугуев и не вернулся.

Полицейские объявили мужчину в розыск и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «без вести пропавший».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Чугуевского отдела полиции 30 сентября обнаружили тело мужчины в Печенежском районе.

Согласно врачебным свидетельством, смерть мужчины наступила в результате алкогольной кардиомиопатии и острой сердечной недостаточности.

По данному факту следователями Печенежского отделения полиции проводится досудебное расследование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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