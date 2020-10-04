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04.10.2020  12:30   

ФОТОфакт: Ночью на Холодной Горе сгорели три автомобиля (ГСЧС)

Пожар произошел возле прковки на улице Переясллавской, 23.


//kh.dsns.gov.ua

Пожарным сообщили о возгорании 4 октября в 3:23, и на тушение выехали два отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.

На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 3 автомобиля: легковые автомобили «Фольксваген Тигуан», «Тайота Прадо» и «Шкода Октавия».

Общая площадь пожара составляла 16 кв.м.

Спасатели локализовали огонь в 3:49 и ликвидировали его в 04:10.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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