ФОТОфакт: Ночью на Холодной Горе сгорели три автомобиля (ГСЧС)

Пожар произошел возле прковки на улице Переясллавской, 23.
Пожарным сообщили о возгорании 4 октября в 3:23, и на тушение выехали два отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.
На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 3 автомобиля: легковые автомобили «Фольксваген Тигуан», «Тайота Прадо» и «Шкода Октавия».
Общая площадь пожара составляла 16 кв.м.
Спасатели локализовали огонь в 3:49 и ликвидировали его в 04:10.
Причина пожара устанавливается.
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