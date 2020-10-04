04.10.2020 12:30

ФОТОфакт: Ночью на Холодной Горе сгорели три автомобиля (ГСЧС)

Пожар произошел возле прковки на улице Переясллавской, 23.



//kh.dsns.gov.ua

Пожарным сообщили о возгорании 4 октября в 3:23, и на тушение выехали два отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.

На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 3 автомобиля: легковые автомобили «Фольксваген Тигуан», «Тайота Прадо» и «Шкода Октавия».

Общая площадь пожара составляла 16 кв.м.

Спасатели локализовали огонь в 3:49 и ликвидировали его в 04:10.



Причина пожара устанавливается.