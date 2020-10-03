03.10.2020 14:40

ФОТО: Двое нарушителей переправляли из РФ в Украину табак для кальяна на 100 000 гривен (ГПСУ)

На участке Харьковского отряда пограничники задержали двух граждан во время незаконного перемещения товаров с территории России на территорию Украины.



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Информацию о переправке незаконного товара оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда получили накануне.

Приьыв на указанное место, пограничники задержали двух мужчин без документов недалеко от населенного пункта Пильне при перемещении груза из России в Украину.



В ходе установления обстоятельств правонарушения, выяснилось, что нарушители, граждане Украины, жители приграничья, согласились за денежное вознаграждение незаконно переместить более 400 пачек смеси для кальяна.



На правонарушителей составлены административные материалы за незаконное пересечение государственной границы, решение по которым будет принимать суд. Кроме того, мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима.



Обнаруженный товар изъят и передан представителям таможни. Предварительная сумма оценки груза составила около 100 000 гривен.