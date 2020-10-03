Главная Новости Криминал и происшествия Рецидивист избил соседа-собутыльника (ГУ НП)
03.10.2020  13:32   

Рецидивист избил соседа-собутыльника (ГУ НП)

Злоумышленником оказался 35-летний житель Индустриального района, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.


// hk.npu.gov.ua

Происшествие произошло вечером 1 октября на улице Шарикова в Харькове. В полицию о драке в соседней квартире заявил приемный сын пострадавшего.

Как выяснилось, там компания из пяти мужчин употребляла там алкоголь. В ходе распития спиртного 40-летний отец заявителя получил тяжелые телесные повреждения от одного из собутыльников.

За совершение преступления полицейские Индустриального отдела полиции задержали 35-летнего гражданина.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 2 октября суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  драка, полиция, харьков
 
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