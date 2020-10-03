Рецидивист избил соседа-собутыльника (ГУ НП)

Злоумышленником оказался 35-летний житель Индустриального района, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.
Происшествие произошло вечером 1 октября на улице Шарикова в Харькове. В полицию о драке в соседней квартире заявил приемный сын пострадавшего.
Как выяснилось, там компания из пяти мужчин употребляла там алкоголь. В ходе распития спиртного 40-летний отец заявителя получил тяжелые телесные повреждения от одного из собутыльников.
За совершение преступления полицейские Индустриального отдела полиции задержали 35-летнего гражданина.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 2 октября суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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