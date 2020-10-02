02.10.2020 16:26

ФОТО: ведомственная охрана не допустила срыв радикалами заседания апелляционного суда (Госсудадминистрация по Харьковской области)

Сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области совместно с правоохранителями не допустили попытки срыва рассмотрения резонансного дела в помещении Харьковского апелляционного суда.



://hr.court.gov.ua

1 октября 2020 в помещении Харьковского апелляционного суда проведено резонансное судебное заседание по изменению меры пресечения в виде содержания под стражей подозрительным лицам.

С целью обеспечения надежной безопасности участников судебного процесса, а именно недопущения провокаций, особенно проноса в помещения Харьковского апелляционного суда запрещенных и общественно-опасных предметов судебные охранники взяли под тщательный контроль прохождения в здание суда всех посетителей.

Сотрудники Службы допускали в зал судебного заседания только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки, перед залом судебного заседания несли службу соответствующие наряды.

При проведении митинга в поддержку задержанных, который состоялся у главного входа в Харьковский апелляционный суд происшествий не случилось.

Заседание закончилось без нарушений общественного порядка благодаря усиленным мерам со стороны Службы судебной охраны.

Обстановка вокруг Харьковского апелляционного суда находится под полным контролем сотрудников Службы судебной охраны и Национальной полиции.