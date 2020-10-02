ДТП на Залютино перекрыло улицу (Telegram)

Авария произошла 2 октября.
О происшествии сообщили очевидцы.
На улице Золочевской столкнулись иномарки.
Одну машину развернула поперек однополосной дороги.
Движение транспорта практически перекрыто.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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