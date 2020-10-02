02.10.2020 11:53

ФОТО: Крутой вираж фуры на Салтовском шоссе (Telegram)

Авария произошла утром 2 октября.



// Telegram

Как сообщили очевидцы, участниками ДТП стали фура и ВАЗ-«девятка».

«На Салтовском шоссе/Халтурина фура жахнула «девятку» и чуть не снесла кузовом памятник Богдану Хмельницкому. Тормозной путь метров двести», – написал телеграм-канал ХС.



Сотрудники патрульной полиции на месте. По словам очевидцев, водителя фуры проверяют на алкогольное или наркотическое опьянение.

«Очевидцы сообщают, что он не в адеквате», – добавляет паблик.





