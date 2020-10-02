Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Крутой вираж фуры на Салтовском шоссе (Telegram)
02.10.2020  11:53   

ФОТО: Крутой вираж фуры на Салтовском шоссе (Telegram)

Авария произошла утром 2 октября.


// Telegram

Как сообщили очевидцы, участниками ДТП стали фура и ВАЗ-«девятка».

«На Салтовском шоссе/Халтурина фура жахнула «девятку» и чуть не снесла кузовом памятник Богдану Хмельницкому. Тормозной путь метров двести», – написал телеграм-канал ХС.

Сотрудники патрульной полиции на месте. По словам очевидцев, водителя фуры проверяют на алкогольное или наркотическое опьянение.

«Очевидцы сообщают, что он не в адеквате», – добавляет паблик.



 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Криминал и происшествия ДТП на Залютино перекрыло улицу (Telegram) 01.10 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: женщину сбили на пешеходном переходе (МВД) 01.10 Криминал и происшествия ВИДЕО: На Веснина – пробка из-за ДТП (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 