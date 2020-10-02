Ночные осадки не ослабили смог над Харьковом - воздух по прежнему в опасной для людей зоне загрязнения (РЕДПОСТ)

Несколько дней подряд над харьковом удерживается критический уровень смога
В опасной «оранжевой» зоне воздух держался ближе к полудню пятницы практически по всему Харькову. Особо сложная ситуаци на ХТЗ, гду воздух второй день держится в на уровне «нездоровый» в красной зоне загрязнения.
Из хронологии замеров видно, что временами загрязнение заходило в фиолетовую (критическую) зону загрязнения.
Подобная ситуация требует от харьковчан с повышенным вниманием обратиться к собственой безопасности и безопасности блтзких. Не рекомендовано открывать окна на проветривание и длительное пребывание на улице.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
На снимках данные с различных следящих систем.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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