Главная Новости Криминал и происшествия Ночные осадки не ослабили смог над Харьковом - воздух по прежнему в опасной для людей зоне загрязнения (РЕДПОСТ)
02.10.2020  11:44   

Ночные осадки не ослабили смог над Харьковом - воздух по прежнему в опасной для людей зоне загрязнения (РЕДПОСТ)

Несколько дней подряд над харьковом удерживается критический уровень смога


// Telegram

В опасной «оранжевой» зоне воздух  держался ближе к полудню пятницы практически по всему Харькову. Особо сложная ситуаци на ХТЗ, гду воздух второй день держится в на уровне «нездоровый» в красной зоне загрязнения.

Из хронологии замеров видно, что временами загрязнение заходило в фиолетовую (критическую) зону загрязнения.

Подобная ситуация требует от харьковчан с повышенным вниманием обратиться к собственой безопасности и безопасности блтзких. Не рекомендовано открывать окна на проветривание и длительное пребывание на улице.

В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.

На снимках данные с различных следящих систем.

Тэги:  загрязнение воздух, харьков, выбросы, кокс, пожары
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Медицина Ветер продолжает разносить над Харьковом ядовитые облака от коксохима (РЕДПОСТ) 02.09 Криминал и происшествия На время обысков на Кокcохиме выбросы существенно снизились, но воздух по прежнему остается у границы опасной «оранжевой» зоны загрязнения 01.09 Медицина Несмотря на обыски на Коксохиме, воздух в Харькове так в норму и не пришел (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 