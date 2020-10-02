02.10.2020 11:44

Ночные осадки не ослабили смог над Харьковом - воздух по прежнему в опасной для людей зоне загрязнения (РЕДПОСТ)

Несколько дней подряд над харьковом удерживается критический уровень смога



// Telegram

В опасной «оранжевой» зоне воздух держался ближе к полудню пятницы практически по всему Харькову. Особо сложная ситуаци на ХТЗ, гду воздух второй день держится в на уровне «нездоровый» в красной зоне загрязнения.

Из хронологии замеров видно, что временами загрязнение заходило в фиолетовую (критическую) зону загрязнения.

Подобная ситуация требует от харьковчан с повышенным вниманием обратиться к собственой безопасности и безопасности блтзких. Не рекомендовано открывать окна на проветривание и длительное пребывание на улице.

В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.

На снимках данные с различных следящих систем.