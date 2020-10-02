Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова минировали админсуд (Департамент ГЗ)
02.10.2020  10:49   

В центре Харькова минировали админсуд (Департамент ГЗ)

Сообщение о минировании поступило утром 1 октября.


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О случившемся сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

В 11:51 на телефон дежурной службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило анонимное сообщение о закладке взрывного устройства в здании Харьковского окружного административного суда на площади Свободы, 6.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и взрывотехники.

Здание и прилегающая территория были обследованы.

Взрывных устройств не обнаружено.

Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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