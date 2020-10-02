В центре Харькова минировали админсуд (Департамент ГЗ)

Сообщение о минировании поступило утром 1 октября.
О случившемся сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
В 11:51 на телефон дежурной службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило анонимное сообщение о закладке взрывного устройства в здании Харьковского окружного административного суда на площади Свободы, 6.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и взрывотехники.
Здание и прилегающая территория были обследованы.
Взрывных устройств не обнаружено.
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