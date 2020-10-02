02.10.2020 10:10

Человеческий фактор: спасатели рассказали о ситуации с лесными и пожарами сухостоя (ГСЧС)

За минувшие сутки пожары уничтожили около 18,5 га природных экосистем Харьковщины.



// ГСЧС

На территории Харьковской области 2 октября отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток возникло 48 возгорание на площади около 18,5 гектаров.



Наиболее резонансные пожары:



- В 1:02 в Волчанске произошло возгорание за пределами лесного хозяйства. Горела хвойная подстилка на площади 1 га. Работали 5 автоцистерн ДСНС и 3 автоцистерн лесхоза. В 4:38 пожар локализован;



- В 21:06 в Боровой, на улице Восточной на открытой территории горела трава на площади более 1,8 га. На месте пожара работало 1 отделение ДСНС. В 22:50 пожар удалось ликвидировать.



- В 12:50 в Купянском районе, с. Колесниковка, за пределами Купянского лесхоза на открытой территории горела трава, камыш на площади 5 га и хвойная и лиственная подстилка на площади 4 га. На месте пожара работало 3 отделения ДСНС. В 23:40 пожар удалось ликвидировать.



Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор.