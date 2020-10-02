Человеческий фактор: спасатели рассказали о ситуации с лесными и пожарами сухостоя (ГСЧС)

За минувшие сутки пожары уничтожили около 18,5 га природных экосистем Харьковщины.
На территории Харьковской области 2 октября отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток возникло 48 возгорание на площади около 18,5 гектаров.
Наиболее резонансные пожары:
- В 1:02 в Волчанске произошло возгорание за пределами лесного хозяйства. Горела хвойная подстилка на площади 1 га. Работали 5 автоцистерн ДСНС и 3 автоцистерн лесхоза. В 4:38 пожар локализован;
- В 21:06 в Боровой, на улице Восточной на открытой территории горела трава на площади более 1,8 га. На месте пожара работало 1 отделение ДСНС. В 22:50 пожар удалось ликвидировать.
- В 12:50 в Купянском районе, с. Колесниковка, за пределами Купянского лесхоза на открытой территории горела трава, камыш на площади 5 га и хвойная и лиственная подстилка на площади 4 га. На месте пожара работало 3 отделения ДСНС. В 23:40 пожар удалось ликвидировать.
Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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