02.10.2020 08:02

ФОТО: Грабитель, угрожая ножом, нападал на женщин в подъездах (ГУ НП)

Полицейские задержали 35-летнего жителя Харьковской области за совершение двух разбойных нападений.



// hk.npu.gov.ua

28 сентября в 15:06 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от 29-летней женщины. Потерпевшая заявила, что на первом этаже, когда она выходила из лифта, ее встретил неизвестный мужчина. Угрожая ножом, он отобрал у женщины деньги в сумме 500 гривен и побежал в неизвестном направлении.



По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



На следующий день в 14:09 в полицию обратилась 19-летняя женщина. Она сообщила, что в подъезде многоэтажки по улице Полтавский шлях неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Холодногорского отдела установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний ранее не судимый безработный гражданин.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1, 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.







