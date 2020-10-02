ФОТО: Грабитель, угрожая ножом, нападал на женщин в подъездах (ГУ НП)

Полицейские задержали 35-летнего жителя Харьковской области за совершение двух разбойных нападений.
28 сентября в 15:06 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от 29-летней женщины. Потерпевшая заявила, что на первом этаже, когда она выходила из лифта, ее встретил неизвестный мужчина. Угрожая ножом, он отобрал у женщины деньги в сумме 500 гривен и побежал в неизвестном направлении.
По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
На следующий день в 14:09 в полицию обратилась 19-летняя женщина. Она сообщила, что в подъезде многоэтажки по улице Полтавский шлях неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Холодногорского отдела установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний ранее не судимый безработный гражданин.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1, 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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