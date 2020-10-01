01.10.2020 18:19

Телефонный мошенник из тюрьмы обманул 11 пенсионеров, лишив их 64 тысяч гривен (Прокуратура)

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении афериста.



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По согласованию с Изюмской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении 24-летнего мужчины по факту мошенничества, совершенного повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Денис Коновалюк, мужчина, находясь в местах лишения свободы на территории Донецкой области, звонил на стационарные номера пожилых жителей м. Купянска и представлялся их родственником.

Старикам сообщал, что их внуки или дети попали в беду и им срочно нужны деньги. После телефонного разговора пенсионеры перечисляли денежные средства на банковскую карточку, которую указывал им злоумышленник.

В течение октября 2019 года по июль 2020 года мошенник обманул 11 человек. Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферисту разную сумму – от 4 тыс. гривен до 1 тыс. долларов.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 64 тыс. грн.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.