Главная Новости Криминал и происшествия Телефонный мошенник из тюрьмы обманул 11 пенсионеров, лишив их 64 тысяч гривен (Прокуратура)
01.10.2020  18:19   

Телефонный мошенник из тюрьмы обманул 11 пенсионеров, лишив их 64 тысяч гривен (Прокуратура)

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении афериста.


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По согласованию с Изюмской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении 24-летнего мужчины по факту мошенничества, совершенного повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Денис Коновалюк, мужчина, находясь в местах лишения свободы на территории Донецкой области, звонил на стационарные номера пожилых жителей м. Купянска и представлялся их родственником.
 
Старикам сообщал, что их внуки или дети попали в беду и им срочно нужны деньги. После телефонного разговора пенсионеры перечисляли денежные средства на банковскую карточку, которую указывал им злоумышленник.
 
В течение октября 2019 года по июль 2020 года мошенник обманул 11 человек. Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферисту разную сумму – от 4 тыс. гривен до 1 тыс. долларов.
 
Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 64 тыс. грн.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  телефонный мошенник, афера, харьков, обманывал стариков
 
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