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01.10.2020  16:13   

Смертельное ДТП: женщину сбили на пешеходном переходе (МВД)

Полиция расследует обстоятельства гибели женщины под Харьковом.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 1 октября 2020 года около 06:00 по улице Сумской Путь в селе Двуречный угол Дергачевского района на автомобильной дороге сообщением «Сумы-Харьков».
 
В результате аварии женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.
 
Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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