01.10.2020 16:13

Смертельное ДТП: женщину сбили на пешеходном переходе (МВД)

Полиция расследует обстоятельства гибели женщины под Харьковом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 1 октября 2020 года около 06:00 по улице Сумской Путь в селе Двуречный угол Дергачевского района на автомобильной дороге сообщением «Сумы-Харьков».

В результате аварии женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.

Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.