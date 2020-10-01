01.10.2020 15:43

Предприимчивым дельцам светит штраф в 2,5 миллиона: подан иск (Прокуратура)

Прокуратура требует взыскать с предприятия средства за самовольное пользование подземными водами и нарушение природоохранного законодательства.



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Чугуевской местной прокуратурой в суд направлено исковое заявление к частному акционерному обществу о взыскании убытков на сумму свыше 2,5 млн грн, причиненных государству вследствие нарушения природоохранного законодательства.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Оксаны Черкашиной, в результате проверки Госэкоинспекции в Харьковской области установлено, что объем воды, используемый на собственные нужды предприятием, почти вдвое больше, чем указанный в разрешении на специальное водопользование.

Таким образом, допущено самовольное водопользование на собственные потребности подземных вод, что является нарушением требований ст. 44, 49 Водного кодекса Украины.

Руководителю предприятия было направлено претензию инспекции с расчетом убытков с указанием требований, которые не выполнены.

Это стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска.

Сейчас открыто производство по делу.