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01.10.2020  15:43   

Предприимчивым дельцам светит штраф в 2,5 миллиона: подан иск (Прокуратура)

Прокуратура требует взыскать с предприятия средства за самовольное пользование подземными водами и нарушение природоохранного законодательства.


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Чугуевской местной прокуратурой в суд направлено исковое заявление к частному акционерному обществу о взыскании убытков на сумму свыше 2,5 млн грн, причиненных государству вследствие нарушения природоохранного законодательства.
 
По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Оксаны Черкашиной, в результате проверки Госэкоинспекции в Харьковской области установлено, что объем воды, используемый на собственные нужды предприятием, почти вдвое больше, чем указанный в разрешении на специальное водопользование.
 
Таким образом, допущено самовольное водопользование на собственные потребности подземных вод, что является нарушением требований ст. 44, 49 Водного кодекса Украины.
 
Руководителю предприятия было направлено претензию инспекции с расчетом убытков с указанием требований, которые не выполнены.
 
Это стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска.
 
Сейчас открыто производство по делу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, экология, харьков, чугуев
 
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