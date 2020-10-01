01.10.2020 15:11

Растрата в полмиллиона: обвинение направлено в суд (ГУНП)

Следователи Харьковской области направили в суд обвинительный акт по факту хищения бюджетных средств Краснокутского райсовета.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области завершили досудебное расследование уголовного производства по растрате имущества (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования установлено, что исполнитель работ одного из частных предприятий при выполнении соглашения подряда по строительству амбулатории общей практики - семейной медицины в селе Пархомовка Краснокутского района, завысил в первичных строительных документах объем выполненных работ и затраченных при этом строительных материалов, в результате чего завладел средствами местного бюджета.

Факт злоупотреблений был полностью доказан в ходе досудебного расследования, в частности, по результатами проведенных строительно-технической и судебно-экономической экспертиз.

30 сентября 2020 года прокуратурой Харьковской области утвержден обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 4 ст. 191 Уголовно кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.