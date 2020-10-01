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01.10.2020  15:11   

Растрата в полмиллиона: обвинение направлено в суд (ГУНП)

Следователи Харьковской области направили в суд обвинительный акт по факту хищения бюджетных средств Краснокутского райсовета.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области завершили досудебное расследование уголовного производства по растрате имущества (ч. 4 ст.  191 Уголовного кодекса Украины).
 
В ходе расследования установлено, что исполнитель работ одного из частных предприятий при выполнении соглашения подряда по строительству амбулатории общей практики - семейной медицины в селе Пархомовка Краснокутского района, завысил в первичных строительных документах объем выполненных работ и затраченных при этом строительных материалов, в результате  чего завладел средствами местного бюджета.
 
Факт злоупотреблений был полностью доказан в ходе досудебного расследования, в частности, по результатами проведенных строительно-технической и судебно-экономической экспертиз.
 
30 сентября 2020 года прокуратурой Харьковской области утвержден обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 4 ст.  191 Уголовно кодекса Украины. 
 
Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, подлог, харьков, мошенничество, афера
 
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