Давление радикалов на харьковский суд пока не дало результатов (Суспильне)

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения первому из 15 подозреваемых в нападении на автобус с активистами «Патриоты - За жизнь», апелляционные жалобы которых начали рассматривать 1 октября.
Как сообщает "Суспильне", суд отказал защите в освобождении из-под стражи подозреваемого Евгения Шкиркова, а также отказался удовлетворить ряд заявлений о взятии его на поруки.
Просили в заявлениях в суд нардепы Яна Зинкевич и Михаил Бондарь (фракция "Европейская солидарность"), Игорь Гузь ("За майбутне") и экс-нардеп Оксана Корчинская.
Акция протеста у суда продолжается. Возле учреждения ограничено движение транспорта.
Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.
В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.
А депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла подчеркнул, что Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.
"Когда вооруженная группировка "Национального корпуса" нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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