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01.10.2020  14:41   

Давление радикалов на харьковский суд пока не дало результатов (Суспильне)

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения первому из 15 подозреваемых в нападении на автобус с активистами «Патриоты - За жизнь», апелляционные жалобы которых начали рассматривать 1 октября.


Харьковский апелляционный суд. Фото: suspilne.media

Как сообщает "Суспильне", суд отказал защите в освобождении из-под стражи подозреваемого Евгения Шкиркова, а также отказался удовлетворить ряд заявлений о взятии его на поруки.

Просили в заявлениях в суд нардепы Яна Зинкевич и Михаил Бондарь (фракция "Европейская солидарность"), Игорь Гузь ("За майбутне") и экс-нардеп Оксана Корчинская.

Акция протеста у суда продолжается. Возле учреждения ограничено движение транспорта.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

А депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла подчеркнул, что Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.

"Когда вооруженная группировка "Национального корпуса" нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат. 

Источник:   Суспильне
 Тэги:  суд, нападение, нацкорпус, харьков, апелляция
 
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