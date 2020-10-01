ФОТО: На пожаре в Пятихатках спасли хозяина горевшей квартиры (ГСЧС)

Киевский район: во время пожара в 5-этажке были спасены и эвакуированы 2 человека.
Около трех часов дня 30 сентября спасателям сообщили о пожаре в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме по ул. Курчатова, 25а.
На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 5-м этаже горели домашние вещи на площади 20 кв.м.
Соседом погорельцев оказался работник Национального университета гражданской защиты Украины. Он и спас из пожара 59-летнего владельца квартиры. Спасенный получил ожоги левой бедра, от госпитализации отказался.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить на свежий воздух еще одного жильца дома с 4-го этажа.
В 15:37 пожар был локализован и в 16:55 окончательно ликвидирован.
Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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