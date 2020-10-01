01.10.2020 13:03

ФОТО: На пожаре в Пятихатках спасли хозяина горевшей квартиры (ГСЧС)

Киевский район: во время пожара в 5-этажке были спасены и эвакуированы 2 человека.



//kh.dsns.gov.ua

Около трех часов дня 30 сентября спасателям сообщили о пожаре в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме по ул. Курчатова, 25а.



На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 5-м этаже горели домашние вещи на площади 20 кв.м.

Соседом погорельцев оказался работник Национального университета гражданской защиты Украины. Он и спас из пожара 59-летнего владельца квартиры. Спасенный получил ожоги левой бедра, от госпитализации отказался.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось выводить на свежий воздух еще одного жильца дома с 4-го этажа.



В 15:37 пожар был локализован и в 16:55 окончательно ликвидирован.



Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.