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01.10.2020  13:23   

На месте крушения АН-26 на Харьковщине установлен памятник (ВЕХА)

На мемориальной плите надпись, которой сопровождаются авиакатастрофы – «Вічного вам польоту».


t.me/vekha

В г. Чугуев Харьковской области на месте крушения военного транспортного самолета АН-26Ш установлен памятник.

Напомним, что около 20:50 25 сентября около г. Чугуева Харьковской области при заходе на посадку потерпел крушение военный транспортный самолет АН-26. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

Источник:   ВЕХА
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, ящик, расшифровка
 
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