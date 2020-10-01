На месте крушения АН-26 на Харьковщине установлен памятник (ВЕХА)

На мемориальной плите надпись, которой сопровождаются авиакатастрофы – «Вічного вам польоту».
В г. Чугуев Харьковской области на месте крушения военного транспортного самолета АН-26Ш установлен памятник.
Напомним, что около 20:50 25 сентября около г. Чугуева Харьковской области при заходе на посадку потерпел крушение военный транспортный самолет АН-26. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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