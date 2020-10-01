Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В ветренный день под Харьковом тушили крупные пожары (ГСЧС)
01.10.2020  11:43   

ФОТО: В ветренный день под Харьковом тушили крупные пожары (ГСЧС)

За минувшие сутки на территории Великобурлукского района произошло 3 масштабных пожары.


// ГСЧС

Сгорело почти 11 га сухой растительности, 2 дома и 2 хозяйственные постройки, сообщили в ГУ ГСЧС.

На ликвидацию пожаров в экосистеме были потрачены значительные ресурсы, как Государственной службы, так и предприятий, организаций и учреждений района.

Спасатели в который раз обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, а именно:

- не создавать свалки и не сжигать отходы;

- не разводить костры в лесу и лесопосадках;

- не курить, не бросать не погашенные спички и окурки в местах сухой растительности;

- не оставлять на открытых территориях пропитан бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- не сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

- не позволять детям играть со спичками и зажигалками.

В случае пожара звоните по номеру «101»!

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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