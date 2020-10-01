ФОТО: В ветренный день под Харьковом тушили крупные пожары (ГСЧС)

За минувшие сутки на территории Великобурлукского района произошло 3 масштабных пожары.
Сгорело почти 11 га сухой растительности, 2 дома и 2 хозяйственные постройки, сообщили в ГУ ГСЧС.
На ликвидацию пожаров в экосистеме были потрачены значительные ресурсы, как Государственной службы, так и предприятий, организаций и учреждений района.
Спасатели в который раз обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, а именно:
- не создавать свалки и не сжигать отходы;
- не разводить костры в лесу и лесопосадках;
- не курить, не бросать не погашенные спички и окурки в местах сухой растительности;
- не оставлять на открытых территориях пропитан бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- не сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
- не позволять детям играть со спичками и зажигалками.
В случае пожара звоните по номеру «101»!
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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