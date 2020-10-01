Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове – смог от пожаров в Луганской области (РЕДПОСТ)
01.10.2020  08:42   

ФОТО: В Харькове – смог от пожаров в Луганской области (РЕДПОСТ)

Вечером 30 сентября город затянуло дымом.


// Telegram
Смог в Харькове вечером 30 сентября

Пожары в Луганской области начались утром 30 сентября. Одновременно в шести селах Станично-Луганского района – Артема, Песчаное, Плотина, Теплое, Малиновое, Валуйское – сообщили о возгорании, сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с. К вечеру на Луганщине зафиксировали 85 пожаров, проводится эвакуация жителей.

Для тушения пожаров в Луганской области задействовали спасателей с Харьковщины.

«Для ликвидации пожаров уже направлено 15 единиц техники ДСНС и 75 человек личного состава», – сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Как рассказал Суспільному.Харків заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник, в соседнийо регион выехали 20 автоцистерн и более сотни пожарных.


На фото – харьковские пожарные, которые всю ночь тушили пожар в Северодонецке (фото facebook.com/kharkiv1654).

Вечером 30 сентября дым пожаров дошел до Харькова. Как сообщил сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, по состоянию на 22.00 30 сентября в нашем регионе не зафиксировано больших пожаров. Дым и пепел вероятно принесло ветром именно из Луганской области.

Утром во всех районах Харькова и по области показатели загрязнения воздуха превышали допустимые.

Если верить очевидцам, в ночь на четверг в городе прошел дождь с грязью и пеплом.

Тэги:  воздух, смог, пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.08 Дороги и транспорт Акция против коксового завода: протестующие разблокировали дорогу после обещаний прокуроров взять под контроль ответственных за выбросы (ФОТО) 27.08 Медицина Загрязнение воздуха над Харьковом уже несколько дней уверенно держится в нездоровом «оранжевом» диапазоне 26.08 Медицина Юго-запад Харькова накрыло химическим смогом до критического красного уровня
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 