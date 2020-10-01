ФОТО: В Харькове – смог от пожаров в Луганской области (РЕДПОСТ)

Вечером 30 сентября город затянуло дымом.
Пожары в Луганской области начались утром 30 сентября. Одновременно в шести селах Станично-Луганского района – Артема, Песчаное, Плотина, Теплое, Малиновое, Валуйское – сообщили о возгорании, сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.
Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с. К вечеру на Луганщине зафиксировали 85 пожаров, проводится эвакуация жителей.
Для тушения пожаров в Луганской области задействовали спасателей с Харьковщины.
«Для ликвидации пожаров уже направлено 15 единиц техники ДСНС и 75 человек личного состава», – сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.
Как рассказал Суспільному.Харків заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник, в соседнийо регион выехали 20 автоцистерн и более сотни пожарных.
На фото – харьковские пожарные, которые всю ночь тушили пожар в Северодонецке (фото facebook.com/kharkiv1654).
Вечером 30 сентября дым пожаров дошел до Харькова. Как сообщил сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, по состоянию на 22.00 30 сентября в нашем регионе не зафиксировано больших пожаров. Дым и пепел вероятно принесло ветром именно из Луганской области.
Утром во всех районах Харькова и по области показатели загрязнения воздуха превышали допустимые.
Если верить очевидцам, в ночь на четверг в городе прошел дождь с грязью и пеплом.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажность:
давление:
ветер: