01.10.2020 08:42

ФОТО: В Харькове – смог от пожаров в Луганской области (РЕДПОСТ)

Вечером 30 сентября город затянуло дымом.



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Смог в Харькове вечером 30 сентября

Пожары в Луганской области начались утром 30 сентября. Одновременно в шести селах Станично-Луганского района – Артема, Песчаное, Плотина, Теплое, Малиновое, Валуйское – сообщили о возгорании, сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с. К вечеру на Луганщине зафиксировали 85 пожаров, проводится эвакуация жителей.



Для тушения пожаров в Луганской области задействовали спасателей с Харьковщины.



«Для ликвидации пожаров уже направлено 15 единиц техники ДСНС и 75 человек личного состава», – сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.



Как рассказал Суспільному.Харків заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник, в соседнийо регион выехали 20 автоцистерн и более сотни пожарных.



На фото – харьковские пожарные, которые всю ночь тушили пожар в Северодонецке (фото facebook.com/kharkiv1654).



Вечером 30 сентября дым пожаров дошел до Харькова. Как сообщил сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, по состоянию на 22.00 30 сентября в нашем регионе не зафиксировано больших пожаров. Дым и пепел вероятно принесло ветром именно из Луганской области.



Утром во всех районах Харькова и по области показатели загрязнения воздуха превышали допустимые.

Если верить очевидцам, в ночь на четверг в городе прошел дождь с грязью и пеплом.