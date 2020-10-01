Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Возле станции метро задержали торговца контрафактными сигаретами (ГУ НП)
01.10.2020  08:23   

ФОТО: Возле станции метро задержали торговца контрафактными сигаретами (ГУ НП)

У правонарушителя изъяли почти 800 пачек сигарет.


// hk.npu.gov.ua

29 сентября сотрудники Немышлянского отдела полиции возле станции метро по Московскому проспекту разоблачили 30-летнего мужчину в распространении безакцизным табачных изделий.

В отношении нарушителя мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наложение штрафа от двухсот до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  сигареты, полиция, харьков, без акциза
 
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