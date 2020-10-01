ФОТО: Возле станции метро задержали торговца контрафактными сигаретами (ГУ НП)

У правонарушителя изъяли почти 800 пачек сигарет.
29 сентября сотрудники Немышлянского отдела полиции возле станции метро по Московскому проспекту разоблачили 30-летнего мужчину в распространении безакцизным табачных изделий.
В отношении нарушителя мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наложение штрафа от двухсот до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажность:
давление:
ветер: