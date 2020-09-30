Главная Новости Криминал и происшествия Смерть за рулем: умерший мужчина врезался в колонну на заправке (МВД)
30.09.2020  19:23   

Смерть за рулем: умерший мужчина врезался в колонну на заправке (МВД)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя за рулем автомобиля.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что автомобиль Volkswagen въехал в колонну на автозаправочной станции по проспекту Льва Ландау поступило в полицию 30 сентября 2020 года в 12:00.
 
Предварительно установлено, что 68-летнему водителю во время движения стало плохо, он потерял сознание, в результате чего наехал на препятствие.
 
По прибытию на место медики констатировали смерть мужчины, который находился за рулем микроавтобуса.
 
Тело гражданина направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
 
Все обстоятельства устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
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