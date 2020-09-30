30.09.2020 19:23

Смерть за рулем: умерший мужчина врезался в колонну на заправке (МВД)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя за рулем автомобиля.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что автомобиль Volkswagen въехал в колонну на автозаправочной станции по проспекту Льва Ландау поступило в полицию 30 сентября 2020 года в 12:00.

Предварительно установлено, что 68-летнему водителю во время движения стало плохо, он потерял сознание, в результате чего наехал на препятствие.

По прибытию на место медики констатировали смерть мужчины, который находился за рулем микроавтобуса.

Тело гражданина направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

Все обстоятельства устанавливаются.