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30.09.2020  19:55   

ВИДЕО: на Балашовке сгорел подъезд (Telegram, Обновлено)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют Телеграмм-каналы, произошел полар на Балашовке.

Здесь, на улице Полевой,12, загорелся подъезд. 

 

Тэги:  пожар, сгорел подъезд, харьков
 
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