ВИДЕО: на Балашовке сгорел подъезд (Telegram, Обновлено)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 30 сентября Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 сентября (РЕДПОСТ) В последний день сентября небо в Харькове будет покрыто облаками. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.