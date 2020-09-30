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30.09.2020  16:40   

«Черный» лесоруб из под Харькова повторно проигнорил и не приехал на суд в Киев (КТ)

Диагноз экс-директора «Гутянского лесхоза» Виктора Сысы не озвучивали, на прошлом судебном заседании адвокат говорил, что у его подзащитного пневмония и он ждал результатов теста на коронавирус.


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30 сентября Виктор Сыса, обвиняемый в даче 110 тысяч долларов взятки детективу НАБУ за закрытие уголовного производства, во второй раз не явился в Высший антикоррупционный суд в Киеве. Его защитники передали коллегии судей ходатайства о переносе заседания в связи с болезнью экс-директора "Гутянского лесхоза" и предъявили его листок нетрудоспособности. 

Один из адвокатов Виктора Сысы — Александр Телешецкий также не пришел в суд, поскольку был задействован в другом заседании. 

Служители Фемиды посчитали причины неявки обвиняемого и одного из защитников уважительными и перенесли заседание на другую дату. Они уточнили у адвоката, какой врачи дают срок на лечение Сысы. 

"Примерно еще две недели. На следующую определенную дату он должен быть", — сказал защитник Константин Дорошенко. 

Судьи перенесли заседание на 28 октября.

Напомним, в конце октября 2019 года Виктор Сыса пытался подкупить детектива НАБУ 100 тысячами долларов, но в пакете, который тогда еще директор "Гутянского лесхоза" передал ему, оказалась сумма больше — 110 тысяч долларов. Один из его адвокатов заявлял, что деньги принадлежат матери обвиняемого, однако суд не согласился с его доводами и не вернул их "черному" лесорубу. 

Как писал KHARKIV Today, 23 сентября Виктор Сыса не явился на судебное заседание. В суд пришел один из его адвокатов — Александр Телешецкий, он сообщил, что у подзащитного уже неделю повышенная температура, он находится в больнице с пневмонией и ждет результатов теста на коронавирус.

Также бывшего директора "Гутянского лесхоза" Виктора Сысу подозревают в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб 4,2 миллиона гривен. Следователи установили, что во Владимирском лесничестве (Краснокутский район), которое входит в состав Гутянского лесхоза, с октября по ноябрь 2019 года незаконно вырубали 206 дубов, Сыса на это закрывал глаза. 

Источник:   КТ
 Тэги:  лесник, увольнение, харьков, взятки, лесоруб
 
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