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30.09.2020  16:48   

Внимание! Розыск очевидцев конфликта со стрельбой (ГУНП)

Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев преступления.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 августа 2020 года на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле города Люботин между водителем автомобиля Mercedes Sprinter и пассажирами авто Mitsubishi Pajero произошел конфликт, во время которого пассажиры японца применили травматическое оружие.
 
Также по дороге М-03 на 460 километре возле автобусной остановки Водяное злоумышленники из травматического оружия произвели выстрелы в автомобиль Mercedes Sprinter, в котором находились представители политической партии в количестве 20 человек и нанесли ранения нескольким лицам.
 
По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области было открыто уголовное производство.
 
Следователи обращаются ко всем участникам дорожного движения, которые могли стать свидетелями или очевидцами происшествия с просьбой предоставить информацию, которая поможет проведению расследования.
 
Важно каждое ваше свидетельство или запись с видеорегистратора!
 
Информацию можно предоставить в следственное управление по телефонам: (093) 772-38-42.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, розыск, харьков, конфликт
 
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