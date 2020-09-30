30.09.2020 16:48

Внимание! Розыск очевидцев конфликта со стрельбой (ГУНП)

Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев преступления.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 августа 2020 года на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле города Люботин между водителем автомобиля Mercedes Sprinter и пассажирами авто Mitsubishi Pajero произошел конфликт, во время которого пассажиры японца применили травматическое оружие.

Также по дороге М-03 на 460 километре возле автобусной остановки Водяное злоумышленники из травматического оружия произвели выстрелы в автомобиль Mercedes Sprinter, в котором находились представители политической партии в количестве 20 человек и нанесли ранения нескольким лицам.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области было открыто уголовное производство.

Следователи обращаются ко всем участникам дорожного движения, которые могли стать свидетелями или очевидцами происшествия с просьбой предоставить информацию, которая поможет проведению расследования.

Важно каждое ваше свидетельство или запись с видеорегистратора!

Информацию можно предоставить в следственное управление по телефонам: (093) 772-38-42.