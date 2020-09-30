Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове пресекли деятельность подпольного казино (МВД)
30.09.2020  13:35   

ФОТО: В Харькове пресекли деятельность подпольного казино (МВД)

Во время следственных действий полицейские изъяли 7 игровых автоматов, 5 столов для игры в покер, столы для азартной игры «Рулетка» и 5000 долларов США, полученные предоставлением услуг по организации игорного бизнеса.


// hk.npu.gov.ua

Обнаружили и пресекли деятельность казино в одном из нежилых помещений Харькова 29 сентября сотрудники отдела специальной полиции Харьковской области под руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР ЧП Украины.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности незаконных объектов игорного бизнеса на территории города, проводились в рамках открытого уголовного производства по ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о привлечении организаторов незаконной деятельности к уголовной ответственности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  игровой салон, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.08 Криминал и происшествия Игровые автоматы прекратили работу на Юбилейном и Московском проспектах (ФОТО) 23.06 Криминал и происшествия Организатору незаконного игрового салона на Салтовке сообщили о подозрении 07.05 Криминал и происшествия На Московском проспекте закрыли игровой салон (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 