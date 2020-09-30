30.09.2020 13:35

ФОТО: В Харькове пресекли деятельность подпольного казино (МВД)

Во время следственных действий полицейские изъяли 7 игровых автоматов, 5 столов для игры в покер, столы для азартной игры «Рулетка» и 5000 долларов США, полученные предоставлением услуг по организации игорного бизнеса.



// hk.npu.gov.ua

Обнаружили и пресекли деятельность казино в одном из нежилых помещений Харькова 29 сентября сотрудники отдела специальной полиции Харьковской области под руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР ЧП Украины.



Мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности незаконных объектов игорного бизнеса на территории города, проводились в рамках открытого уголовного производства по ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос о привлечении организаторов незаконной деятельности к уголовной ответственности.