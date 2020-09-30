ФОТО: В Харькове пресекли деятельность подпольного казино (МВД)

Во время следственных действий полицейские изъяли 7 игровых автоматов, 5 столов для игры в покер, столы для азартной игры «Рулетка» и 5000 долларов США, полученные предоставлением услуг по организации игорного бизнеса.
Обнаружили и пресекли деятельность казино в одном из нежилых помещений Харькова 29 сентября сотрудники отдела специальной полиции Харьковской области под руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР ЧП Украины.
Мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности незаконных объектов игорного бизнеса на территории города, проводились в рамках открытого уголовного производства по ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о привлечении организаторов незаконной деятельности к уголовной ответственности.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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