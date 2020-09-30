Преступная троица, похитившая человека ради выкупа, предстанет перед судом (Прокуратура)

Киднепперам грозит до 12 лет с конфискацией.
Досудебным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли два человека.
17 июля 2020 злоумышленники похитили и незаконно лишили свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Они требовали от отца заложника 20 тыс. долларов США за освобождение его сына и не совершение насилия в отношении него.
23 июля при передаче указанной суммы средств в с. Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трех указанных лиц были задержаны, а заложник освобожден.
По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех членов преступной группы по факту незаконного лишения свободы и вымогательства, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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