30.09.2020 12:02

Преступная троица, похитившая человека ради выкупа, предстанет перед судом (Прокуратура)

Киднепперам грозит до 12 лет с конфискацией.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли два человека.

17 июля 2020 злоумышленники похитили и незаконно лишили свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Они требовали от отца заложника 20 тыс. долларов США за освобождение его сына и не совершение насилия в отношении него.



23 июля при передаче указанной суммы средств в с. Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трех указанных лиц были задержаны, а заложник освобожден.



По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех членов преступной группы по факту незаконного лишения свободы и вымогательства, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.