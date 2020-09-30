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30.09.2020  12:33   

Пропавшего подростка нашли на Высоте маршала Конева (ГУ НП)

На Харьковщине полицейские в течение нескольких часов разыскали пропавшего ребенка.


// Нацполиция

29 сентября в 20:50 в полицию обратилась 39-летняя жительница пгт Солоницевка Дергачевского района.

Женщина сообщила, что ее 12-летний сын ушел от бабушки, которая живет рядом, и исчез.

На поиски пропавшего был задействован личный состав территориального отдела полиции. Около 22:40 сотрудники Дергачевского отдела полиции разыскали ребенка. Парень гулял на мемориальном комплексе «Высота Маршала И. С. Конева».

Его вернули домой. Никаких противоправных действий с 12-летним учеником не произошло.

С подростком работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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