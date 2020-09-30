Пропавшего подростка нашли на Высоте маршала Конева (ГУ НП)

На Харьковщине полицейские в течение нескольких часов разыскали пропавшего ребенка.
29 сентября в 20:50 в полицию обратилась 39-летняя жительница пгт Солоницевка Дергачевского района.
Женщина сообщила, что ее 12-летний сын ушел от бабушки, которая живет рядом, и исчез.
На поиски пропавшего был задействован личный состав территориального отдела полиции. Около 22:40 сотрудники Дергачевского отдела полиции разыскали ребенка. Парень гулял на мемориальном комплексе «Высота Маршала И. С. Конева».
Его вернули домой. Никаких противоправных действий с 12-летним учеником не произошло.
С подростком работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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