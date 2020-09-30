ФОТОфакт: Под Ковшаровкой пожарные спасли лес от огня (ГСЧС)

Огонь тушили подразделение ГСЧС совместно с работниками лесхоза.
29 сентября произошло возгорание возле cела Ковшаровка Купянского района. Там горела хвойная подстилка на площади 0,5 га. Огонь от горящей травы стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал большим лесным пожаром.
Работники лесхоза сообщили о возгорании в 12:32. Им на помощь было направлено оперативное подразделение ГСЧС. От лесного хозяйства с огнем боролся трактор с плугом и автоцистернами.
Совместными усилиями в 13:00 удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес. Окончательно пожар ликвидировали в 13:30. Пострадавших нет.
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