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30.09.2020  10:12   

ФОТОфакт: Под Ковшаровкой пожарные спасли лес от огня (ГСЧС)

Огонь тушили подразделение ГСЧС совместно с работниками лесхоза.


//kh.dsns.gov.ua

29 сентября произошло возгорание возле cела Ковшаровка Купянского района. Там горела хвойная подстилка на площади 0,5 га. Огонь от горящей травы стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал большим лесным пожаром.

Работники лесхоза сообщили о возгорании в 12:32. Им на помощь было направлено оперативное подразделение ГСЧС. От лесного хозяйства с огнем боролся трактор с плугом и автоцистернами.

Совместными усилиями в 13:00 удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес. Окончательно пожар ликвидировали в 13:30. Пострадавших нет.

Всего за сутки на территории Харьковской области произошло 40 пожара в природных экосистемах на общей площади около 8 га.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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