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30.09.2020  09:56   

ВИДЕО: На Москалевке горит дом (Соцсети)

Пожар произошел утром 30 сентября.


// Facebook

Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети.

«Горит дом на Нетеченском бульваре. Инфа о пострадавших и причинах пожара чуть позже», – сообщил паблик ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  пожар, харьков
 
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