ФОТО: на пешеходном переходе Салтовки сбили девушку (Telegram)

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 30 сентября Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 октября (РЕДПОСТ) С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.