ФОТО: на пешеходном переходе Салтовки сбили девушку (Telegram)

Наезд произошел утром 30 сентября на проспекте Тракторостроителей.
Об аварии сообщили очевидцы.
ДТП произошло на пешеходном переходе напротив здания Регионального центра на Салтовке.
«Только что на пешеходном переходе возле ЦНАПа сбили девушку. Жива. Ждут копов» – написал телеграм-канал ХС.
Официальная информация уточняется.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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