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30.09.2020  09:31   

ФОТО: на пешеходном переходе Салтовки сбили девушку (Telegram)

Наезд произошел утром 30 сентября на проспекте Тракторостроителей.


// Telegram

Об аварии сообщили очевидцы.

ДТП произошло на пешеходном переходе напротив здания Регионального центра на Салтовке.

«Только что на пешеходном переходе возле ЦНАПа сбили девушку. Жива. Ждут копов» – написал телеграм-канал ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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