Оскорблял и выгонял из дома беременную: на обидчика составлен протокол (ГУ НП)

В селе Староверовка Нововодолажском районе мужчина систематически оскорблял беременную сожительницу.
Полицейский офицер Староверовской составил в отношении мужчины административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Относительно обидчика также вынесено срочное запрещающее предписание сроком на 10 суток. Административный протокол и материалы по данному факту направлены в суду.⚡️
Протокол и материалы по данному факту направлены в суд.
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