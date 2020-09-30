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30.09.2020  08:11   

Оскорблял и выгонял из дома беременную: на обидчика составлен протокол (ГУ НП)

В селе Староверовка Нововодолажском районе мужчина систематически оскорблял беременную сожительницу.


// Нацполиция
В полицию обратилась мать 38-летней беременной женщины. Она сообщила, что 48-летний сожиьель ее дочери постоянно совершает насилие в семье. Он неоднократно высказывался нецензурной бранью в адрес беременной сожительницы, угрожал ей физической расправой и несколько раз выгонял из дома.

Полицейский офицер Староверовской составил в отношении мужчины административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Относительно обидчика также вынесено срочное запрещающее предписание сроком на 10 суток. Административный протокол и материалы по данному факту направлены в суду.⚡️

Протокол и материалы по данному факту направлены в суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  протокол, полиция, харьков
 
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