30.09.2020 08:11

Оскорблял и выгонял из дома беременную: на обидчика составлен протокол (ГУ НП)

В селе Староверовка Нововодолажском районе мужчина систематически оскорблял беременную сожительницу.



// Нацполиция

Полицейский офицер Староверовской составил в отношении мужчины административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Относительно обидчика также вынесено срочное запрещающее предписание сроком на 10 суток. Административный протокол и материалы по данному факту направлены в суду.⚡️

Протокол и материалы по данному факту направлены в суд.