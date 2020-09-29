29.09.2020 18:19

Черные лесорубы нарубили на пять лет за решеткой и ждут суда (Прокуратура)

Убытки государства - свыше 300 тысяч гривен.



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По согласованию с Первомайской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту незаконной вырубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года двое мужчин по предварительному сговору, незаконно вырубили 28 деревьев, в том числе дубы, около села Бражники Нововодолажского района Харьковской области.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 300 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляли следователи Нововодолажского ОП Первомайского ОП ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.