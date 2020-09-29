Главная Новости Криминал и происшествия Изнасилование: ворвался в дом и напал на женщину (ГУНП)
29.09.2020  16:31   

Изнасилование: ворвался в дом и напал на женщину (ГУНП)

Преступному гастролеру с юга сообщили о подозрении.


//facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Харькове полицейские разоблачили мужчину в изнасиловании пожилой женщины.
 
Злоумышленником оказался 48-летний уроженец Херсонской области, который сейчас проживает в Харькове.
 
По словам потерпевшей, мужчина попал в дом вырвав замок.
 
Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Тэги:  изнасилование, пожилая женщина, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.09 Криминал и происшествия Изнасиловал девочку: педофилу сообщили о подозрении 25.06 Криминал и происшествия Изнасилование: рецидивист-грабитель надругался над женщиной в лесу (ФОТО) 18.06 Криминал и происшествия Под Харьковом пытались изнасиловать 13-летнюю девочку
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 