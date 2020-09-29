Ночью в Алексеевской промзоне горел склад (Департамент ГЗ)

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Пожар произошел после десяти часов вечера 28 сентября на складском помещении ООО «Новые деревянно-угольные технологии» по улице Буковой, 36.
В оперативной сводке происшествий за сутки сообщили, что его площадь составила 100 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
Проводится следствие.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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