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29.09.2020  11:53   

Ночью в Алексеевской промзоне горел склад (Департамент ГЗ)

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.


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Пожар произошел после десяти часов вечера 28 сентября на складском помещении ООО «Новые деревянно-угольные технологии» по улице Буковой, 36.

В оперативной сводке происшествий за сутки сообщили, что его площадь составила 100 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

Проводится следствие.

Тэги:  пожар, харьков
 
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