29.09.2020 11:33

Мошенницу, присвоившую больше 30 миллионов, задержали в Харькове (МВД)

В Харькове полицейские задержали женщину, которая почти два года находилась в государственном розыске за совершение особо тяжких преступлений.



// Facebook

Злоумышленница с 2018 года разыскивалась за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество на сумму более 30 млн гривен) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.



Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и была хорошо осведомленной о методах работы стражей порядка. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, она меняла адреса проживания в разных регионах Украины.



Сейчас злоумышленница помещена в изолятор временного содержания для дальнейшего этапирования в Святошинский суд Киева с целью избрания меры пресечения.

Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.