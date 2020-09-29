Мошенницу, присвоившую больше 30 миллионов, задержали в Харькове (МВД)

В Харькове полицейские задержали женщину, которая почти два года находилась в государственном розыске за совершение особо тяжких преступлений.
Злоумышленница с 2018 года разыскивалась за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество на сумму более 30 млн гривен) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и была хорошо осведомленной о методах работы стражей порядка. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, она меняла адреса проживания в разных регионах Украины.
Сейчас злоумышленница помещена в изолятор временного содержания для дальнейшего этапирования в Святошинский суд Киева с целью избрания меры пресечения.
Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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