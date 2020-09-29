Престарелая женщина погибла в собственной квартире (Департамент ГЗ)

Пожар произошел 28 сентября в Лозовском районе.
Как сообщили в оперативной сводке происшетвий за сутки, 28 сентября в 9.30 09 на лице Школьной села Миролюбовка произошел пожар.
В квартире горел диван на площади 2 кв.м.
На пожаре обнаружено 78-летнее тело хозяйки квартиры.
Причина пожара устанавливается.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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