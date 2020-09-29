Главная Новости Криминал и происшествия Престарелая женщина погибла в собственной квартире (Департамент ГЗ)
29.09.2020  11:03   

Престарелая женщина погибла в собственной квартире (Департамент ГЗ)

Пожар произошел 28 сентября в Лозовском районе.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке происшетвий за сутки, 28 сентября в 9.30 09 на лице Школьной села Миролюбовка произошел пожар.

В квартире горел диван на площади 2 кв.м.

На пожаре обнаружено 78-летнее тело хозяйки квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Тэги:  пожар, харьков
 
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