Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Купянске сгорела пилорама, пламя угрожало нефтебазе (ГСЧС)
29.09.2020  09:32   

ФОТО: В Купянске сгорела пилорама, пламя угрожало нефтебазе (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в частном деревообрабатывающем предприятии.


//kh.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании частного деревообрабатывающего предприятия на улице Сватовской города Купянска поступило на номер «101» 28 сентября в 21:56.

На момент прибытия спасателей здание деревообрабатывающего цеха полностью было охвачено пламенем на площади 600 кв.м. Горело оборудование, готовые изделия и древесина. Также огонь перекинулся на рядом расположенную хозяйственную постройку, которая горела на площади 300 кв.м.

По информации очевидцев, огонь угрожал перекинуться на расположенную рядом нефтебазу.

На тушение пожара подали 8 пожарных стволов. Одновременно с этим принимались меры по спасению имущества. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 3 единицы тяжелой техники и одну застройку.

В 23:19 пожар был локализован. Окончательно обуздать его удалось только к семи утра вторника, 29 сентября.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Всего в ликвидации пожара принимали участие около 30 человек и 7 единиц техники: 3 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах, по одному отделению Куриловского местной пожарной команды, ведомственной пожарной охраны Укрзалізниці и лесного хозяйства. Кроме того, на помощь пожарным прибыла приспособлена для целей пожаротушения техника местного сельскохозяйственного предприятия.

\

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Криминал и происшествия Ночью в Алексеевской промзоне горел склад (Департамент ГЗ) 29.09 Криминал и происшествия Престарелая женщина погибла в собственной квартире (Департамент ГЗ) 29.09 Криминал и происшествия ВИДЕО: ночью в Харькове сгорел деревообрабатывающий цех (ГСЧС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 