29.09.2020 09:32

ФОТО: В Купянске сгорела пилорама, пламя угрожало нефтебазе (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в частном деревообрабатывающем предприятии.



//kh.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании частного деревообрабатывающего предприятия на улице Сватовской города Купянска поступило на номер «101» 28 сентября в 21:56.

На момент прибытия спасателей здание деревообрабатывающего цеха полностью было охвачено пламенем на площади 600 кв.м. Горело оборудование, готовые изделия и древесина. Также огонь перекинулся на рядом расположенную хозяйственную постройку, которая горела на площади 300 кв.м.

По информации очевидцев, огонь угрожал перекинуться на расположенную рядом нефтебазу.



На тушение пожара подали 8 пожарных стволов. Одновременно с этим принимались меры по спасению имущества. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 3 единицы тяжелой техники и одну застройку.



В 23:19 пожар был локализован. Окончательно обуздать его удалось только к семи утра вторника, 29 сентября.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Всего в ликвидации пожара принимали участие около 30 человек и 7 единиц техники: 3 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах, по одному отделению Куриловского местной пожарной команды, ведомственной пожарной охраны Укрзалізниці и лесного хозяйства. Кроме того, на помощь пожарным прибыла приспособлена для целей пожаротушения техника местного сельскохозяйственного предприятия.

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