ВИДЕО: ночью в Харькове сгорел деревообрабатывающий цех (ГСЧС)

Пожар произошел на территории ООО «ХСП-401» на улице Аравийской Основянского района Харькова.
В одиннадцать часов вечера 28 сентября спасатели получили вызов о возгорании в здании деревообрабатывающего цеха предприятия ООО «ХСП-401» на улице ул. Аравийской, 22. Заявители рассказали о большом зареве и площади, охваченной огне, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
На тушение выезхали 13 оперативных отделений спасателей из более чем 10-ти государственных пожарно-спасательных частей Харькова. Всего 5 отделений на пожарных автоцистернах.
Деревообрабатывающий цех частного предприятия горел по всей площади в 1000 кв.м. Открытое пламя перекинулось на грузовик КамАЗ, начали гореть задние колеса и кузов. Пожарные немедленно отразили пламя от грузовика, не дав огню полностью его уничтожить. На тушение горящей постройки подразделения ГСЧС подали 8 водяных стволов.
К половине первого ночи спасатели смогли локализовать огонь. Спасены три хозяйственные постройки на площади 800 м2 и пиломатериалы на открытой территории на площади 300 м2.
Жертв и пострадавших нет.
Ликвидация пожара продолжается до сих пор.
К тушению пожара привлечено 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС, водовозы КП «Харьковводоканал».
Причина пожара устанавливается.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
влажность:
давление:
ветер: