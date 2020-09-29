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29.09.2020  08:42   

ВИДЕО: ночью в Харькове сгорел деревообрабатывающий цех (ГСЧС)

Пожар произошел на территории ООО «ХСП-401» на улице Аравийской Основянского района Харькова.


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В одиннадцать часов вечера 28 сентября спасатели получили вызов о возгорании в здании деревообрабатывающего цеха предприятия ООО «ХСП-401» на улице  ул. Аравийской, 22. Заявители рассказали о большом зареве и площади, охваченной огне, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

На тушение выезхали 13 оперативных отделений спасателей из более чем 10-ти государственных пожарно-спасательных частей Харькова. Всего 5 отделений на пожарных автоцистернах.

Деревообрабатывающий цех частного предприятия горел по всей площади в 1000 кв.м. Открытое пламя перекинулось на грузовик КамАЗ, начали гореть задние колеса и кузов. Пожарные немедленно отразили пламя от грузовика, не дав огню полностью его уничтожить. На тушение горящей постройки подразделения ГСЧС подали 8 водяных стволов.

К половине первого ночи спасатели смогли локализовать огонь. Спасены три хозяйственные постройки на площади 800 м2 и пиломатериалы на открытой территории на площади 300 м2.

Жертв и пострадавших нет.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

К тушению пожара привлечено 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС, водовозы КП «Харьковводоканал».

Причина пожара устанавливается.



Тэги:  пожар, харьков
 
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