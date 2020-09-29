Убытки почти в 450 тысяч гривен: двум чиновникам сообщено о подозрении (Прокуратура)

Директору ООО и бывшему заместителю председателя одной из районных государственных администраций сообщено о подозрении по факту завладения денежными средствами должностными лицами в больших размерах, а также составления и выдачи заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Между обществом с ограниченной ответственностью и районной государственной администрацией в Дергачевском районе был заключен договор о проведении работ по реконструкции очистных сооружений.
Директор ООО, зная, что указанные работы выполнены не в полном объеме, подписал акт приемки выполненных строительных работ с заведомо ложными сведениями. В документе объем выполненных работ завышена почти 450 тыс. грн. В дальнейшем указанный акт предоставлен в РГА.
Районной государственной администрацией на счет ООО произведена оплата на указанную сумму за работы, которые фактически не выполнены. Таким образом, должностные лица присвоили 450 тыс. грн бюджетных средств, причинив ущерб РГА.
Досудебное расследование осуществляет Дергачевский ОП ГУНП в Харьковской области.
Прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании директору ООО меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение которого в настоящее время продолжается.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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