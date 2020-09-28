28.09.2020 19:19

Взрыв банкомата на Алексеевке: укравших миллион ждет суд (МВД)

Обвинительные акты направлены в суд.



//24tv.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, следователи направили в суд обвинительные акт в отношении двух мужчин, взорвавших в апреле банкомат в Харькове.

Злоумышленник похитили из него деньги в сумме 980 тысяч гривен.

Напомним, что сообщение о взрыве банкомата в помещении магазина по проспекту Победы поступило в полицию 10 апреля 2020 года в 4:24.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Взрыв повредил имущество банковского учреждения и торгового заведения.

По адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологического центра ГУНП в Харьковской области.

Эксперты установили, что злоумышленник использовал самодельное взрывное устройство.

Оперативники уголовного розыска задержали правонарушителей через несколько часов после совершения ими преступления.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли по данному факту уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит мужчинам за совершенные уголовные правонарушения, предусматривает до 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

25 сентября 2020 года следственными отделом Шевченковского отдела полиции обвинительные акт по факту совершения уголовных правонарушений направлены в суд.