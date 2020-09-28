ВИДЕО: борьба копов с проституцией (ГУНП)

В Харькове полицейские провели рейд по противодействию уличной проституции.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 сентября 2020 года во время вечерней отработки территории Индустриального района Харькова, по проспекту Московскому правоохранители обнаружили десять женщин от 20 до 45 лет, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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