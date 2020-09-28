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28.09.2020  17:19   

ВИДЕО: борьба копов с проституцией (ГУНП)

В Харькове полицейские провели рейд по противодействию уличной проституции.


//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 сентября 2020 года во время вечерней отработки территории Индустриального района Харькова, по проспекту Московскому правоохранители обнаружили десять женщин от 20 до 45 лет, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение.

Бoротьба с проституцией, сводничеством и сутенерством является одним из направлений работы полиции по противодействию правонарушениям в сфере общественной морали. 
 
Полицейские Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области, постоянно проводят организационные и оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению и разоблачения правонарушителей в этой сфере.
 
Относительно выявленных женщин составлены протоколы по ч. 1 ст.  1811 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 
 
Санкцией статьи предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  проституция, борьба, харьков
 
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