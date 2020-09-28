28.09.2020 17:19

ВИДЕО: борьба копов с проституцией (ГУНП)

В Харькове полицейские провели рейд по противодействию уличной проституции.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 сентября 2020 года во время вечерней отработки территории Индустриального района Харькова, по проспекту Московскому правоохранители обнаружили десять женщин от 20 до 45 лет, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение.