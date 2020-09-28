28.09.2020 16:45

ФОТО: Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал ущерб от браконеров водным ресурсам Харькова почти на 30 000 грн. (ХРП)

В период с 21 по 27 сентября 2020 года государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 23 правонарушения.



://facebook.com

Составлены:

10 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП),

3 - за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП) , 5 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов) и

3 протокола - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) .

Также оформлено два акта выявления и изъятия имущества, владелец которого не установлен .

«В целом, на протяжении данного периода у нарушителей изъято 82,5 кг водных биоресурсов, 18 ед. запрещенных орудий лова и четыре лодки . Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составили 28 947 грн. Наложено штрафов на граждан в размере 850 грн », - подытожил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.

Например, 21 сентября 2020 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на реке Северский Донец возле с. Верхняя Писаревка Волчанского района.

Около 21 часазадержали двух мужчин, которые с лодки осуществляли вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно четырьмя сетками. Таким образом граждане выловили такую ​​рыбу:

лещ - 9 экз.,

Линь - 5 экз.,

4 экз. краснокнижного карася золотого и 1 экз. протвы.

Общий вес незаконно добытых биоресурсов составила 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 3 530 грн.

На браконтеров составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

22 сентября 2020 года государственные инспекторы выявили грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на реке Оскол вблизи с. Прыстин, что в Купянском районе.

Около 14 часов задержан гражданин, который осуществлял лов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками и поймал такую рыбу:

лещ - 22 экз.,

густера - 18 экз.,

судак - 14 экз. и

плотва - 12 экз.

Общий вес улова составил 21 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляют 12 512 грн. На браконтера составлен протокол об административном е правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты .